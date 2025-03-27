البابا تواضروس الثاني يرسل برقية تهنئة لرئيس وأعضاء البرلمان بمناسبة عيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.