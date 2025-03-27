رئيس جامعة المنوفية يوجه بزيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية لشهر فبراير "أون لاين" عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة.

وبدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يبلغ مصر وشعبها شهر رمضان وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور القاصد خلال الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والبيئية، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة مشكلات الصناعة والمجتمع وخطط الدولة التنموية.

وأضاف القاصد أن اللجنة وافقت علي استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول علي درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.

ووجه القاصد الكليات إلى ضرورة زيادة عدد المشروعات البحثية التطبيقية التي لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة، وتوفير بيئة جاذبة للبحث العلمي داخل الكليات وتعزيز ثقافة البحث العلمي .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة قامت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وناقشت ما يستجد من أعمال.

كما وافقت اللجنة علي طلب بعض كليات الجامعة لتعزيز بند أبحاث وتجارب لاستكمال الابحاث والتجارب الخاصة بالبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.