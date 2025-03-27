رئيس جامعة قناة السويس يكرّم بدران سليمان تقديرًا لمسيرته المهنية بمناسبة بلوغه سن المعاش

كرّم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بدران سليمان عبد الله، كبير إخصائيي الشؤون المالية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، وذلك تقديرًا لعطائه وجهوده المتميزة خلال مسيرته المهنية، بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وحضر التكريم شريف فاروق، أمين عام الجامعة، حيث أشاد الدكتور ناصر مندور بدور الأستاذ بدران سليمان في دعم وتطوير المنظومة المالية بالجامعة، مثنيًا على تفانيه وإخلاصه في العمل طوال فترة خدمته.

كما قدّم شريف فاروق شهادة تقدير لـ بدران سليمان، ووجّه له كلمة شكر، مؤكّدًا اعتزاز الجامعة بجهوده وإسهاماته القيّمة، ومتمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة.

وفي ختام التكريم، عبّر بدران سليمان عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مشيدًا بالأجواء الإيجابية وروح التعاون التي ميّزت بيئة العمل داخل الجامعة، ومؤكدًا اعتزازه بالسنوات التي قضاها في خدمة المؤسسة.