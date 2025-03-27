وزير الثقافة يعتمد برنامج فعاليات احتفال وزارة بعيد الفطر المبارك

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2025، في القاهرة والمحافظات، والتي تشمل العديد من الفعاليات الفنية والعروض المسرحية.

حيث هنأ، وزير الثقافة، الشعب المصري، والأمة الإسلامية، بقدوم عيد الفطر المبارك، وأوضح أن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا من الفعاليات ينطلق من اليوم الأول لعيد الفطر، بالقاهرة والمحافظات والمناطق الحدودية والإسكان الآمن بديل العشوائيات، وتقدم خلاله مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، كالطفل، المرأة، ذوي الهمم، وغيرها، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان.



وأكد وزير الثقافة، أن هذه الفعاليات ستكون بمثابة مزيج ترفيهي ثقافي فني يربط بين الأجيال المختلفة للأسرة المصرية، ويتيح للجميع فرصة التفاعل مع العروض الفنية والمسرحية والسينمائية



ويأتي برنامج الفعاليات كالآتي:-

الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا ثقافيًا وفنيًا حافلًا بالقاهرة والمحافظات، حيث تقدم الفعاليات بالمجان، وتتنوع ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، وأفلام سينما الشعب، والعروض والأنشطة المخصصة للأطفال.

حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، عروضًا فنية مجانية في ثان وثالث أيام العيد تقدم للجمهور بدءًا من التاسعة مساء، تتضمن عرضًا فنيًا فرقة كورال أطفال بورسعيد، يليه عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

وثالث أيام العيد يقدم مسرح السامر عرضًا فنيًا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، ثم عرضًا فنيًا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وتقدم الحديقة الثقافية عرضًا فنيًا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية.

أفلام العيد بسينما الشعب في 20 موقعًا ثقافيًا بالمحافظات

وتعرض الهيئة ، أفلام عيد الفطر المبارك في 20 قصرًا ومركزًا ثقافيًا بالمحافظات من خلال مشروع "سينما الشعب"بسعر، مخفض وموحد، وتقام الحفلات بجميع المواقع بدءًا من العاشرة صباحًا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

عروض فنية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد

ويشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف"، عدة فعاليات تنطلق من محافظة القاهرة، مع احتفالية فنية في ثان أيام عيد الفطر، بقصر ثقافة روض الفرج في الرابعة مساء، يحييها كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنتقل الفعاليات في اليوم التالي إلى قصر ثقافة عين حلوان، و مركز شباب حلوان الجديدة في تمام الثالثة عصرا، بجانب احتفالات يشهدها كل من: قصر ثقافة المطرية، قصر ثقافة السلام، وحديقة السلام المتميزة، وذلك في تمام الرابعة مساء.

وبمحافظة القليوبية، تُقام احتفالية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ثالث أيام العيد، في السادسة مساء، تحييها فرقة الموسيقى العربية.

وفي الفيوم، يقدم العرض المسرحي "حلم فصيح"، بدءًا من ثان أيام عيد الفطر، على مسرح مجلس المدينة، ويعرض يوميًا حتى 7 أبريل في الثامنة مساء.

وفي ثالث أيام العيد، تقدم فرقة عرب الفيوم البدوية عرضًا فنيًا، بميدان السواقي في السابعة مساءً، كما تقدم فرقة الموسيقى العربية عرضًا آخر، بنادي المحافظة في الثامنة مساء، يليه مسرح عرائس، وفقرة التنورة.

أما محافظة الجيزة، فتشهد احتفاليتين بقصر ثقافة الجيزة، الأولى في الرابعة مساء في ثان أيام عيد الفطر، ويحييها فريق الكورال، وتقام الثانية في اليوم التالي في السادسة مساء، وتشمل عروضًا فنية للموهوبين، واسكتشات مسرحية لذوي الهمم.

وفي محافظة بني سويف تقام احتفالية في ثالث أيام العيد في السابعة والنصف مساء، بقصر ثقافة بني سويف، تتضمن: معرضًا فنيًا، لقاءً شعريًا، عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية لذوي الهمم.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تقدم الهيئة فعاليات متنوعة بمحافظات: "الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء"، حيث يشهد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية حفلًا فنيًا في ثان أيام عيد الفطر في السابعة مساء، وفي محافظة السويس، يستقبل نادي هيئة القناة عروضًا فنية لفرقة الآلات الشعبية، وفريق كورال السويس، خلال اليومين الثاني والثالث في السابعة مساء.

وفي محافظة جنوب سيناء يشهد مسرح الطور، عروضًا فنية لفرقتي الطفل للفنون الشعبية، وتلقائيين الطور (أطفال)، في الثامنة مساء.

اما محافظة بورسعيد، تقدم فرقة الآلات الشعبية عرضًا فنيًا في ثالث أيام عيد الفطر، بقصر ثقافة بورسعيد في الثامنة مساء.

وفي محافظة شمال سيناء، فتقدم فرقة العريش الفنون الشعبية، عرضًا فنيًا يوم الخميس 3 أبريل بقصر ثقافة العريش.

ويقدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فعاليات مكثفة، بمحافظات: "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، والمنوفية"، حيث تستهل بعروض فنية في أول أيام عيد الفطر، بمحافظة مطروح، يشهدها النادي الاجتماعي بمشاركة: فرقة مطروح القومية، كورال قصر ثقافة الطفل، وفرقة الطفل للفنون الشعبية، وذلك في الثامنة مساءً.

وفي محافظة الإسكندرية، يشهد قصر ثقافة الشاطبي في ثان أيام عيد الفطر احتفالية، في السادسة مساء، بمشاركة فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية.

وفي المنوفية، بقصر ثقافة شبين الكوم، تقام احتفالية تشمل عروضًا فنية للموهوبين، وفقرات استعراضية لفريق مسرح الطفل، وذلك في السابعة مساء.

أما في محافظة البحيرة، تقدم فرقة التحدي لذوي الهمم، يوم 2 أبريل، عرضًا فنيًا بقصر ثقافة وادي النطرون في الثامنة مساءً، إضافة إلى عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، يوم 3 إبريل.

وينفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط"، برنامجًا مميزًا تنطلق فعالياته من محافظة سوهاج، مع احتفالية في الثالثة عصرا، ينظمها قصر ثقافة سوهاج بمعهد الأورام، وتتواصل في اليوم الثاني مع احتفالية بدار المسنين، فيما يشهد اليوم الثالث احتفالية بمدينة الملاهي، لأطفال مؤسسة البنين بالكوثر، وذلك في العاشرة صباحًا.

وفي محافظة المنيا، تقدم عروضًا فنية بنادي المنيا الرياضي، بمشاركة كورال أطفال المنيا، وذلك في ثان أيام العيد، بجانب عروض لفرقتي الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، في اليوم الثالث، وتقدم جميعها في الثامنة مساءً.

وفي الوادي الجديد، تقدم فرقة موط للفنون التلقائية عرضًا فنيًا في اليوم الأول، بمركز التنمية الشبابية في السابعة مساءً، يعقبه اسكتش مسرحي، بجانب عرض فني لفرقة الفرافرة للفنون التلقائية في اليوم التالي بمركز الشباب.

أما في محافظة أسيوط، تنظم مكتبة المنفلوطي العامة احتفالية في ثالث أيام عيد الفطر في السادسة مساءً، بمركز شباب حي السلام، تحييها فرقة أسيوط الفنون الشعبية، بالإضافة إلى فقرات غنائية وفنية تقدمها فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بقصر ثقافة أسيوط في الفترة من 4 : 7 أبريل.

ويقيم إقليم شرق الدلتا الثقافي، أنشطة متنوعة، بمحافظات: "الشرقية، الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ"، تبدأ في ثان أيام العيد، حيث تشهد محافظة الشرقية، احتفالية بقصر ثقافة ديرب نجم، في الخامسة مساءً، تتضمن فقرة عرائس ماريونت، وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع عرض مسرحي بعنوان "قميص السعادة"، في السادسة مساءً.

وفي كفر الشيخ، يقدم قصر ثقافة دسوق، العرض المسرحي "التوهة"، بدءًا من ثان أيام العيد، في السابعة مساءً ولمدة أسبوع.

وفي الدقهلية، تقدم فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني، عرضًا فنيًا في ثالث أيام العيد، ببيت الثقافة، في الرابعة عصرا، وتقدم فرقة المنصورة للفنون الشعبية عرضًا فنيًا في اليوم التالي بنادي النيل، في السادسة مساءً، فيما تقدم فرقة المطرية التلقائية، عرضًا فنيًا في اليوم نفسه، ببيت ثقافة زكريا الحجاوي، وتستقبل الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي، يوم 2 أبريل في السابعة مساءً، يليه عرض فني فرقة الاستعراضات والدراما الحركية، في اليوم التالي.

كما تقدم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات "أسوان، البحر الأحمر الأقصر، وقنا" برنامجًا فنيًا حافلًا، وتشهد محافظة البحر الأحمر، عرضًا فنيًا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، بالنادي الرياضي، في ثان أيام عيد الفطر في الثامنة مساءً، وتقام بالأقصر احتفالية يوم الأربعاء 2 أبريل، تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية، وآخر لفرقة الطفل الفنون الشعبية، وعرض مسرح عرائس، في السابعة مساءً بقصر ثقافة الأقصر.

أما في أسوان، فيقدم فريق كورال الطفل عرضًا فنيًا على مسرح فوزي فوزي، يوم 3 أبريل في الثامنة مساءً.

كما تنظم الهيئة، بدءا من ثان أيام العيد، فعاليات متنوعة ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في 7 أحياء وهي: المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا، معا، الخيالة، الأسمرات، وحدائق أكتوبر، بعروض فنية تتنوع بين عروض التنورة وعرائس الأراجوز وعروض فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

قطاع المسرح

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من العروض المسرحية المتنوعة على مسارح الدولة، وذلك بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك. حيث تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها الجديد “في يوم وليلة”، تأليف وإخراج محمد عبد الستار، وذلك على مسرح ميامي في تمام الساعة التاسعة مساءً. بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرضين، هما: “سجن النسا”، تأليف فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، وذلك على مسرح السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعرض “كازينو”، كتابة وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك على قاعة يوسف إدريس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أما مسرح الغد فيقدم عرض “بلاي”، من تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، وذلك على مسرح الغد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرض “كارمن”، من إخراج ناصر عبد المنعم، على قاعة زكي طليمات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ابتداءً من ثالث أيام العيد. وللأطفال، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض “مروان وحبة الرمان”، من تأليف رحمة محجوب، وإخراج ياسر عبد المقصود، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح القاهرة للعرائس، كما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض “مملكة الحواديت”، تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، على المسرح القومي للأطفال، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فتقدم عرض “أسورة أرض الفراولة”، تأليف سامح عثمان، وإخراج محمد متولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، على مسرح الحديقة الدولية. ولجمهور الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية مسرحية “غرام في المسرح”، من تأليف بدر محارب، إعداد محمد عبد القوي، وإخراج سامح الحضري، وذلك على مسرح ليسيه الحرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

فيما يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلًا للنجم حمادة هلال، على مسرح البالون في ثاني أيام عيد الفطر، حيث تقدم فرقة “أنغام الشباب” فقرة غنائية بالفصل الأول من الحفل، يعقبها استعراضات المولد، الزار، وخان الخليلي، بمشاركة فرقتي رضا والقومية، من ألحان محمد مصطفى، وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو، كما يُقام حفل ثالث أيام العيد على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، يحييه النجم مصطفى قمر، ويصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا وفقرة أخرى للسيرك القومي.

ويفتح السيرك القومي أبوابه للجماهير بدءًا من أول أيام العيد، ويحيي الفنان سامح يسري حفل السيرك القومي في ثالث أيام عيد الفطر. كما يقدم البيت الفني للفنون الشعبية مسرحية الأطفال “عيد سعيد جدًا”، صباحًا خلال أيام العيد، على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، وهي بطولة الفنان رضا إدريس، بمشاركة مجموعة من الأطفال، وهي مسرحية كوميدية استعراضية يشارك بها عناصر من فرقة رضا، ومن إخراج محمد مصطفى.

وتستضيف قاعة “صلاح جاهين”عروض مشروع “سينما الشعب”، حيثيعرض خلال أيام العيد فيلم “سيكو سيكو”، بدءًا من ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتوسيع إتاحة “سينما الشعب” لقطاع عريض من الجمهور، تحت شعار “سينما النهاردة بأسعار زمان”، مع عرض أحدث الأفلام بأسعار تتراوح بين 20 و50 جنيهًا بمواقع عديدة للوزارة في المحافظات.

المركز القومي لثقافة الطفل

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، مجموعة متميزة من الفعاليات، وذلك في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، على مدار أربعة أيام متتالية، بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل وحتى الجمعة 4 أبريل، حيث يقدم ورشًا فنية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض مثل عرض الأراجوز، مسرحية “كنزنا”، عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض فريق عرائس الماريونيت، عروض فريق “بنات وبس”، عرض المهرج، عروض فريق “بنكمل بعض” لذوي الهمم، وعرض خريجي كورس التمثيل.