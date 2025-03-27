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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعه جنوب الوادي
رئيس جامعه جنوب الوادي
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بعث الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء فيها:

"يطيب لي فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم باليمن والخير والبركات داعياً المولى عز وجل أن  يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم  بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطنى التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادتكم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

السيسي رئيس الجمهورية الفتاح السيسى بد الفتاح السيسي تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى