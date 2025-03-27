رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل وفدي مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس وإيبارشية نجع حمادي

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس ووفد إيبارشية نجع حمادي للتهنئة بعيد الفطر

وأعرب الدكتور عكاوي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا متانة الروابط الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر، والتي تتجلى بوضوح في مختلف المناسبات والاحتفالات الوطنية.

من جانبه، أشاد الأنبا بضابا بالدور الرائد لجامعة جنوب الوادي في خدمة المجتمع، ودورها المتميز في المجالات الأكاديمية والبحثية والتنموية، مشيرًا إلى ما تشهده الجامعة من تطور مستمر يسهم في تحقيق التنمية والتميز.

ونقل القمص رويس نصر تحيات الأنبا شاروبيم، مطران قنا، لرئيس الجامعة، ووجه التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الفطر، مشيدًا بدور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي.

وضم وفد مطرانية قنا القمص بيمن بشري، القمص دميان، والقمص تواضروس، فيما ضم وفد إيبارشية نجع حمادي القمص لوقا، القمص رويس، القمص متياس، والقمص يوسطس سعد.

شهد اللقاء كل من الدكتورة رحمة إسحاق، الأستاذ بكلية التربية النوعية، وأحمد حمدي، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وعمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة.