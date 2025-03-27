محافظ الشرقية يُتابع استعدادات مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتأكد من تجهيز المساجد والساحات المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامه المصلين.

وأشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة مثمناً دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال ، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

من جانبه أشار الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه في إطار إستعدادات المديرية لإستقبال عيد الفطر المبارك ، تم تجهيز 5000 مسجداً تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا ًبجانب 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، مع تكليف 1592 إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف (أساسي – إحتياطي) بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وهي أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم، وإن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما ولا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، والإستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2025 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات.