نيكول سابا: ذكاء الفنان ينقذه من فخ تقديم بطولة مطلقة في غير محلها

يقدم عدد من النجوم البطولة المطلقة من خلال المسلسلات ولكن لا يحققون نجاحات كبيرة، بل يتم انتقادهم على مستوى المتخصصين والجمهور.

وتعلق على ذلك الفنانة اللبنانية نيكول سابا وتقول في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن كيفية حماية نفسها من الوقوع في هذا المأزق قائلةً: "ذكاء الفنان هو ما ينقذه من فخ تقديم بطولة مطلقة في غير محلها، أو بشكل غير موفق، البطولة المطلقة والدور الذي يترك أثر يعلم مع الجمهور هم بنفس درجة الأهمية بالنسبة لي".

وتابعت نيكول: "أكرر أن الفنان الذكي هو الذي يختار فرصته فإن كانت البطولة المطلقة يقدم من خلالها دورا استثنائيا ويتمكن من حمل المسلسل على أكتافه فليقم بهذا الاختيار، وإن كان الدور أقل من البطولة المطلقة ولكن له بصمة إذا هو الأفضل في هذا الوقت".

وتشارك نيكول في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" بدور رقية العسكري، خلال السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وهو مسلسل اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، يضم العمل كوكبة من النجوم منهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، ومحمود ياسين جونيور، بالإضافة إلى بسنت شوقي، بدرية طلبة، إيمان السيد، وإنجي كيوان.