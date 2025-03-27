جامعة حلوان تعزز التبادل الأكاديمي الدولي ضمن برنامج "Erasmus"

تواصل جامعة حلوان تعاونها مع عدد من الجامعات الأوروبية، من بينها جامعة أوراديا في رومانيا، وذلك من خلال برنامج “Erasmus” الذي يهدف إلى دعم التبادل الطلابي الأكاديمي، وتوفير فرص متميزة لنقل الخبرات والمعرفة بين الجامعات الشريكة.

يأتي هذا التعاون في سياق استراتيجية الجامعة الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية، وتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الاستفادة من التجارب الأكاديمية الدولية.

وفي هذا الإطار، استقبلت الجامعة طلابًا لتجربة التعايش الأكاديمي داخل كلية علوم الرياضة، مما يتيح لهم فرصة التعرف على بيئة تعليمية وثقافية جديدة، والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية المختلفة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتوسيع آفاق طلابها وتعزيز انفتاحهم على التجارب العلمية المتنوعة.

يسهم هذا التبادل في صقل مهارات الطلاب الأكاديمية والشخصية، من خلال التفاعل مع مناهج تعليمية مختلفة والتواصل مع نظرائهم من الجامعات الشريكة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي يأتي ضمن أولويات الجامعة، حيث تسعى من خلال شراكاتها مع الجامعات العالمية إلى توفير بيئة تعليمية تواكب التطورات الحديثة، وتدعم الابتكار في البحث العلمي.

وأشار إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في تطوير مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، من خلال تزويدهم بتجارب أكاديمية متكاملة ترتكز على المعايير الدولية.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، وهم الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير المكتب، والدكتورة إسراء ياسر، نائب مدير المكتب، إلى جانب مشاركة الدكتور زياد تعلب، والدكتورة مريم خالد، والدكتور محمود فوزي، والدكتورة نهى نافع، والدكتورة ياسمين ياسر، والدكتور محمد هاشم.

وخلال اللقاء، تم التعريف بالجامعة وبرامجها الأكاديمية المختلفة، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع جامعة أوراديا، وبحث سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية في مختلف المجالات العلمية.