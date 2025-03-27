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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 600 شيكارة مخصبات وبودرة أعلاف مجهولة المصدر في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مراكز المحافظة، تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية تنفيذ حملات تموينية لمكافحة المخالفات التجارية والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف محمد رجب هدية، عدة حملات أسفرت عن:

بمدينة النوبارية تم ضبط 400 شيكارة مخصبات، 100 جركن أحماض مجهولة المصدر، و200 شيكارة بودرة أعلاف مجهولة المصدر.

وبمركز وادي النطرون تم ضبط 13 كيس من مصنعات لحوم، و12 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضرين للحوم مكشوفة وعرضها للتلوث، ومحضر لعدم إعلان الأسعار.

وبمركزي إيتاي البارود ورشيد تم ضبط 11 مخبزًا قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومخبزين توقفا عن الإنتاج خلال مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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