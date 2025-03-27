استشهاد 7 فلسطينيين في قصف منزل ببيت لاهيا

استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في منطقة فدعوس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، في تصعيد جديد ضمن العدوان المستمر على القطاع.

وأسفر القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مناطق متعددة منذ فجر اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 شهيداً، فيما استهدف الاحتلال منزلاً آخر في شمال مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

في الوقت نفسه، تواصل القصف المدفعي المكثف على غرب مدينة رفح، بالإضافة إلى مناطق في النصيرات وسط القطاع، وسط استمرار الهجمات العنيفة التي تستهدف الأحياء السكنية والبنية التحتية.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,183 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 113,828 جريحاً، وسط أوضاع إنسانية كارثية في ظل استمرار القصف والتصعيد العسكري.