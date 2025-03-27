محلل سياسي: لا إعمار في لبنان دون تنفيذ سحب السلاح من حزب الله

قال أحمد عزالدين، المحلل السياسي، إن إسرائيل تطغى على غزة واليمن وسوريا ولبنان.

وأضاف "عزالدين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل بدعم أمريكي غير محدود تمارس العدوان بمختلف هذه المناطق، متابعًا: "العدوان على سوريا بشكل يومي، والغارات على لبنان مستمرة".

وأكد أن إسرائيل تحاول الضغط حيث دمرت مناطق واسعة من لبنان، مضيفًا: "بعد مضي نحو 4 أشهر على وقف إطلاق النار في لبنان ما زالت القرى مدمرة، ولم تتخذ أي إجراءات ولا أحد يجرؤ على مساعدة لبنان قبل أن تعطي الولايات المتحدة الإذن بالإعمار".

وتابع: "بدون شروط سحب السلاح من حزب الله لا إعمار في لبنان، وأعتقد أن حزب الله لم يسلم السلاح بهذه السهولة، لذلك نحن أمام أزمة ربما تستمر لمدة أطول".

وأردف: "هناك أكثر من 100 ألف شخص في القرى الحدودية بلا منازل، فالقرى مدمرة كليًا بسبب العدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس كل أنواع الغطرسة في لبنان.