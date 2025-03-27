رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم هو ذروة ارتفاعات درجات الحرارة التي مرت بنا خلال الأيام الماضية، والمتوقع فيها أن تصل فيها العظمى إلى 36 درجة مئوية، وهو معدل أعلى من الطبيعي بنحو 9 درجات.

وتابعت: "تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة سطوع أشعة الشمس، مع وجود أجواء حارة"، موضحةً أن الأجواء ليلًا ستكون معتدلة على كل الأنحاء.

وأوضحت، أن اليوم متوقع أن يكون هناك نشاط رياح مثير للأتربة والرمال وخاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض محافظات الصعيد، مما قد يؤدي إلى تأثر الرؤية وخاصة مناطق من السلوم ومطروح.

وكشفت أن غدًا الجمعة ستشهد البلاد، انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة ولكن ستظل الأجواء حارة، إذ متوقع أن تصل العظمى إلى 33 درجة مئوية، مع نشاط رياح مثير للأتربة في أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن طقس السبت سيشهد انخفاضات طفيفة بدرجات الحرارة، بحيث تصل إلى 28 درجة مئوية.

وأكدت أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستعاود مرة أخرى يوم الثلاثاء، وهو أحد أيام عيد الفطر المبارك، مشددة على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء كمامات تجنبًا لتعرضهم لكميات الأتربة.

ونصحت بارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، خاصة في الليل، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ليلًا عن درجات الحرارة نهارًا، مبينةً أن مساء الجمعة هو موعد انتهاء تلك الرياح المحملة للرمال والأتربة.