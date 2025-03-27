الأنبا عمانوئيل يترأس قداس ذكرى مرور عشرين عامًا لانتقال الأب بطرس بحجازة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى مرور عشرين عامًا لانتقال الأب بطرس، من رعية الشهيد العظيم مار جرجس، بحجازة.

وحرص مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك على مشاركة رهبان إخوة يسوع الصغار، ورعية الشّهيد العظيم مار جرجس، بحجارة، تذكار مرور عشرين عامًا على الانتقال السماوي للراحل الأب بطرس.

وفي كلمة العظة، تكلم راعي الإيبارشية عن الدّور العظيم والقوي والفعال، الذي يقوم به رهبان إخوة يسوع، حيث أن الإخوة بمثل حياتهم وحضورهم، يقدمون رسالة كبيرة.

وقال الأنبا عمانوئيل: كان في الماضي الأب بطرس، والأخ فرنسوا منارة للمنطقة في العديد من المجالات، وعلى الرّغم من مرور عشرين عامًا على انتقال الأب بطرس إلا أنه باقي ذكراه في قلوب وعقول كل شخص، تقابل أو تعامل معه.

شارك في الصلاة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل، من إخوة يسوع الصغار، والأب سامر الفرنسيسكاني، وهو احد أبناء الرّعية، وبعض رهبان أخوة يسوع.

حضر أيضًا هاني صابونجي، المدير التنفيذي لجمعية الصّعيد للتّربية والتّنمية، ورشدي صبحي، مدير مكتب الجمعية بالأقصر، وعماد زكير، مدير مدرسة الجمعية، بحجارة، ومدير مدرسة الجمعية بجراجوس، والعديد من أبناء الرّعية، والمحبين لإخوة يسوع الصغار.