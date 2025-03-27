جامعة قناة السويس تنظم حلقة نقاشية لتعزيز الثقافة العلمية بين طلابها

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، حلقة نقاشية لطلاب وطالبات الجامعة حول الاستراتيجية العلمية الخاصة بكل كلية من كليات الجامعة، وكيفية تبادل المعلومات وتقديم الأفكار عنها في إطار علمي وبحثي.

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الثقافة العلمية العامة بين الطلاب، وتشجيعهم على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجالاتهم الأكاديمية.

شهد مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب مشاركة فعالة من أربع كليات، وهي كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية العلوم، وكلية الآداب، حيث ناقش الطلاب عددًا من الموضوعات العلمية الهامة المرتبطة بتخصصاتهم. وقد جاءت هذه النقاشات في إطار التنسيق مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، مما أتاح فرصة لخلق بيئة تفاعلية تساهم في توسيع آفاق المعرفة وتعزيز روح البحث العلمي لدى المشاركين.

انعقدت الفعالية تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور عماد مكرم، مستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية.

وتولت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، بقيادة الأستاذة سهام داؤد، مسؤولية تنفيذ الفعالية ومتابعة فعالياتها لضمان تحقيق أقصى استفادة علمية للطلاب.

بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة ممثلا في اللجنة العلمية بقيادة الطالب محمد محمود رئيس الاتحاد والطالب عبد الله حمدي نائب رئيس الاتحاد.

تأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار جهود الجامعة لتعزيز دور البحث العلمي بين الطلاب، وخلق بيئة أكاديمية محفزة تساهم في تطوير مهاراتهم العلمية والفكرية، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والمشاركة الفعالة في النهضة العلمية.

