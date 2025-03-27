"زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل

تنطلق في الثاني والعشرين من أبريل فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة: رؤى وتطبيقات"، وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يُعقد المؤتمر بإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، فيما تتولى الدكتورة مروة سمير، مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، مهام مقرر المؤتمر. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية المختلفة، ومناقشة تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث تطبيقات التسويق الإلكتروني والتسويق الأخضر في القطاع الزراعي. كما يشمل المؤتمر محاور متعددة تتناول الإنتاج النباتي والأمن الغذائي، فضلاً عن استراتيجيات التنمية المستدامة للثروة النباتية والحيوانية والسمكية.

يعد هذا المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع الطلاب والباحثين لمناقشة أحدث المستجدات في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات حول آليات التطوير والابتكار في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وتسعى كلية الزراعة من خلال هذا الحدث إلى تشجيع الطلاب على البحث العلمي، وتعزيز وعيهم بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الاستدامة الزراعية، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.