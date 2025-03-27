القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة باب حديدي خاص بإحدى الفلل بالتجمع

الخميس 27/مارس/2025 - 11:45 ص

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة باب حديدى خاص بإحدى الفلل بالتجمع.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدى خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "غير مرخصة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع"، وارتكابهم 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئ النية "عامل وتاجر خردة" لهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.