كشف حقيقة ادعاء مسنة سرقة جائزة "مدفع رمضان" منها بالمعصرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ادعاء مسنة سرقة جائزة مدفع رمضان الذى يقدمه الفنان محمد رمضان بمنطقة المعصرة، وتبين عدم صحة الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض إحدى السيدات لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية حال تواجدها بمنطقة المعصرة بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج عن طريق تزاحم بعض الأشخاص من حولها.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام السيدة الحاصلة على الجائزة (مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) بإنفاق الجائزة على متطلباتها الشخصية، ونفت تعرضها لواقعة سرقة.

وأضافت بقيامها بعمل لقاء مصور ادعت خلاله سرقة الجائزة المشار إليها بقصد التربح من خلال التحصل على تبرعات أو مساعدات أو تعويضها من البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.