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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يشعل ضجة بعد كتابة كلمة "كافر" باللغة العربية على ذراعه

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث
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أثار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، ضجة وتفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا صورا منسوبة له وللوشم المرسوم على ذراعه اليمنى والتي كتب فيه باللغة العربية "كافر"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس.

الصور المتداولة نشرها هيغسيث عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا بتعليق: "أنهيت يومي برفقة محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة PHH المشتركة.. هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك.. يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا.. فخورون بقضاء وقت مع أفضل جنود أمريكا".

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كافر اللغة العربية