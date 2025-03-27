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الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تحديث الصناعة يبحث مع شركة هواوي العالمية سبل تعزيز التحول الرقمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد مركز تحديث الصناعة اجتماعًا مع ممثلي شركة هواوي العالمية، لبحث الاستفادة من التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها الشركة الصينية، وإمكانية مساهمة شركة هواوي في الجهود التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة من أجل تعزيز ملف التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر.

وبحث الاجتماع إمكانية عقد شراكة لتطوير القدرات التكنولوجية لمقدمي الخدمات البرمجية للمصانع، حيث عرضت شركة هواوي منصتها التكنولوجية المتطورة لدعم رقمنه الصناعة المصرية، وذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بالعمل على زيادة معرفة المجتمع الصناعي بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار.

ويعمل مركز تحديث الصناعة على زيادة معرفة المجتمع الصناعي بمحاور وأهداف التنمية المستدامة لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال خدمات استشارية وبرامج تدريبية لدعم الابتكار والرقمنة بالتعاون مع كلا من المجتمع الأكاديمي ومقدمي الخدمات التكنولوجية في التحول الرقمي والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة.

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