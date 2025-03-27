بلاش الكحك على الريق.. نصائح ذهبية لفطار صحي في أول يوم العيد

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكعك خلال أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التقليد المحبب قد يكون ضارًا للصحة إذا لم يتم تناوله باعتدال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»: «الكعك يحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة».

ونوه بهاء الدين ناجي إلى أنه يمكن تناول قطع صغيرة من الكعك في الصباح مع مشروبات صحية مثل النعناع أو القرفة، لتقليل تأثير السكريات على الجسم.

وأضاف، أن الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بعد رمضان يمكنهم استبدال الكعك التقليدي ببدائل صحية، مثل الكعك المصنوع من الدقيق الأسمر وتقليل السكر، مشددًا على أهمية شرب الماء بكثرة وتناول الفاكهة لتوازن السكر في الجسم.