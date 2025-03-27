ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلًا في بيت لاهيا إلى 11 فلسطينيًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا إلى 11 فلسطينيًا.

وفي سياق متصل، استشهد 7 مواطنين منذ فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال لمنزل في منطقة فدعوس ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا نتيجة القصف المستمر من قبل الاحتلال على القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وتتعرض مناطق غرب مدينة رفح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي متواصل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 50,183 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 113,828.