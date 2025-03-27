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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بشن إسرائيل قصف مدفعي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف المستمر من قبل الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال لمنزل في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وتشهد مناطق غرب مدينة رفح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا مكثفًا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,183 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 113,828.

قصف مدفعي مخيم النصيرات قطاع غزة الاحتلال