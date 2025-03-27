حماس تؤكد اغتيال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية

أكدت حماس، اليوم الخميس، اغتيال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية على جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس في الساعات الأولى من صباح الخميس بمقتل عبد اللطيف القانوع، المتحدث الرسمي باسم الحركة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شمال غزة.

ويُعد القانوع أحدث شخصية بارزة في الحركة تُقتل منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وذكرت قناة الأقصى، التابعة لحماس، أن القانوع لقي حتفه بعد استهداف خيمته في منطقة جباليا.

وأوضحت مصادر طبية أن الغارة نفسها أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما خلفت هجمات منفصلة أخرى مقتل ستة أشخاص على الأقل في مدينة غزة وشخص في خان يونس جنوب القطاع.

وكانت إسرائيل قد نفذت في وقت سابق من الأسبوع الجاري غارات أسفرت عن مقتل القياديين البارزين في حماس إسماعيل برهوم وصلاح البردويل.

يذكر أن برهوم والبردويل كانا من بين أعضاء المكتب السياسي لحماس، الذي يضم 20 عضواً، حيث تشير مصادر من الحركة إلى أن 11 من أعضائه قُتلوا منذ بداية الحرب في أواخر عام 2023.