الإحصاء: 27.8% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة عام 2023/2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنـوية "لإحصاءات الخدمات البريدية" عـام 2023/ 2024 وكان من أهم مؤشراتها، أنه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 179,5 مليار جنيه عـــام ( 2023/2024) مقابل 140.5 مليار جنيه عام (2022/2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 27.8٪.

وأضاف الجهاز أنه بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه عـــام 2023 /2024 مقابل 130.7 مليار جنيه

عام ( 2022 / 2023 ) بانخفاض بلغت نسبته 7.0 ٪.

كما بلغت قيمة المبالغ المودعة 249,5 مليار جنيه عام ( 2023/2024) مقابل 164.5 مليار جنيه عام ( 2022/2023) بزيادة بلغت نسبتها 51.7 %.

ولفت الجهاز الى انه بلغت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية 335,8 مليــون جنيه عام 2023/2024 مقابل 366,0 مليون جنيه عـام ( 2022 /2023 ) بانخفاض بلغت نسبته 8.2٪.

كما بلغ عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب عام ( 2023/ 2024 ) مقابل 4412 مكتب عام ( 2022/ 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪.

وأشار الجهاز إلى أنه بلـغ عـدد وحـدات خـدمة الدفع الإلكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 9286 وحدة عام ( 2023 /2024 ) مقابل 8824 وحـدة عام ( 2022 / 2023 ) بزيادة بلغت نسبتها 5,2% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).