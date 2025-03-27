غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية في اعتداء جديد على سوريا

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة أنباء "سانا" السورية، عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا)، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهداف.

يأتي ذلك بعد يوم من تنديد وزارة الخارجية السورية بعدوان الاحتلال المستمر والتصعيد الخطير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في قرية كويا بريف درعا الغربي.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن قرية كويا تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة واستهداف المناطق الزراعية.

واعتبرت سوريا أن هذا التصعيد يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل جيش الاحتلال في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية.