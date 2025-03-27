الإحصاء: 0.59% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2025

أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، البيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2025.

وأضاف الجهاز أنه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 118.92 خلال شهر يناير 2025 (أولي) مقابل 118.22 خلال شهر ديسمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.59٪.

أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، فبلـغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 147.54 خـلال شهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 حيـث بلغ 115.57 بنسبة ارتفاع قدرهـا 27.67٪ وذلك لزيادة الإقبال على منتجات الألبان والزيوت.

وبلغ الرقم القيــاسي لصناعة المشروبات 342.06 خــلال شــهـر يناير 2025 مقـارنة بشهـر ديسمبر 2024 حيـث بـلـغ 278.25 بنسـبة ارتفاع قـدرهـا 22.93 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، حيث بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الجلد و منتجاته 39.37 خلال شهــر يناير 2025 مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2024 حيــث بلــــغ 54.01 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 27.11 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــغ الرقـم القيـاســي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.67 خلال شهر يناير 2025 مقــارنـة بشــهر ديسمبر 2024، حــيــث بلغ 157.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 22.96 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.