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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك

حالة الطقس خلال اجازة
حالة الطقس خلال اجازة عيد الفطر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا. 

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  تتراوح بين 26_29 درجة وجنوب البلاد من 30_35 درجة، وتكون درجات الحرارة الصغرى من 14_18 درجة على أغلب الأنحاء. 

وأوضحت الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار متفاوتة الشدة يوم السبت 29 مارس وتكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 1 أبريل وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. 

ونصحت الأرصاد المواطنين، عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغة فيه خاصة في فترات الليل، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

ونوهت بأن الأجواء مناسبة لكافة الأنشطة البحرية، ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس باستمرار.

الارصاد الطقس إجازة عيد الفطر المبارك