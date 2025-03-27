الصحة اللبنانية: استشهاد 3 أشخاص في غارة من مسيرة إسرائيلية ببلدة يحمر

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، بأن وزارة الصحة اللبنانية أكدت في بيان لها "أن غارة للطيران الإسرائيلي على سيارة في بلدة يحمر الشقيف أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب الوكالة، استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة الساعة السابعة والربع صباحا (بالتوقيت المحلي) محلة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، حيث سقطت ست قذائف على المنطقة المستهدفة.

وأشارت التقارير إلى أن القصف المدفعي ترافق مع استهداف سيارة، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين من حزب الله كانوا ينقلون الأسلحة.

وفي وقت لاحق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أخرى على طريق عام معروب في قضاء صور جنوب لبنان، فجر اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة الإسرائيلية عبر مسيرة على سيارة في بلدة معروب أسفرت عن استشهاد شخص، وفقا للحصيلة الأولية".

وعلى الرغم من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر بوساطة أمريكية، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام، إلا أن إسرائيل لا تزال تشن غارات على عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان.