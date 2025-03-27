الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد روسيا سارية المفعول حتى 31 يوليو المقبل

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن العقوبات ضد روسيا سارية المفعول حتى 31 يوليو المقبل ولا نتوقع تخفيفها قبل هذا التاريخ، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد روسيا، مشددًا على أن تشديد العقوبات هو السبيل لدفعها نحو إنهاء النزاع.

وفي وقت سابق، أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا التي تتضمن حظر استيراد الألومنيوم الروسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين في الاتحاد: "اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا، وتتضمن العقوبات حظرا على استيراد الألومنيوم الأولي من روسيا وإضافة 73 سفينة (يزعم أنها متورطة في نقل موارد الطاقة الروسية) إلى القائمة السوداء".

وذكرت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادرها أن العقوبات الجديدة تشمل 13 بنكا، وحظرا تدريجيا على استيراد أنواع معينة من المنتجات المصنوعة من الألومنيوم الروسي.