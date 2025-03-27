اليوم.. طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 18 درجة.