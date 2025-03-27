يسبب ارتفاع ضغط الدم.. استشاري تغذية يحذر من تناول الفسيخ خلال العيد| فيديو

أكد الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الفسيخ والرنجة بعد شهر رمضان قد يكون ضارًا للجهاز الهضمي، خاصة مع تعوّد المعدة على نظام غذائي مختلف خلال الصيام.

وقال بهاء الدين ناجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»: «المشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع نسبة الأملاح في هذه الأطعمة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم».

وشدد بهاء الدين ناجي على أن الاستهلاك المعتدل هو الحل الأمثل، مشيرًا إلى أن الكمية المناسبة لا يجب أن تتجاوز ربع كيلو للفرد في اليوم معلقا: تناول أكثر من ربع كيلو فسيخ خطر.

ونصح من يتناولون الأسماك المملحة بضرورة الإكثار من شرب المياه وتناول الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البرتقال والموز، لتقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

وشدد على أهمية تجنب تناول الفسيخ والرنجة المعروضة في الشوارع، واختيار الأنواع المحفوظة في أماكن مبردة بشكل جيد، مؤكدًا أن التوازن الغذائي ضروري للحفاظ على الصحة بعد رمضان.