لتجنب الحوادث.. نصائح ذهبية للقيادة على الطرق السريعة خلال إجازة العيد| فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور استعدت بشكل كامل لتأمين الطرق السريعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ من السبت وحتى الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وفقًا لموعد العيد.

وقال اللواء أحمد هشام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»: «إن هناك خدمات مرورية مكثفة سيتم نشرها بالتنسيق مع إدارات المرور في جميع المحافظات، تشمل دوريات متنقلة، دراجات بخارية، سيارات نجدة فورية، ورادارات حديثة لضبط السرعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، حيث تبلغ 100 كم/س على طريق الإسكندرية الصحراوي، و80 كم/س على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، و120 كم/س على طريق القاهرة-العين السخنة».

وشدد اللواء أحمد هشام على أهمية عدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري، استخدام حزام الأمان، وعدم استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدا أن الهدف هو توفير رحلة آمنة للمواطنين خلال العيد، مع استمرار التعزيزات الأمنية لحماية المحتفلين.