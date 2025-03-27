"المعمل المركزي للمبيدات": تحليل 473 عينة مبيدات و3844 عينة متبقيات خلال شهر مارس

يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية الدور الرقابي والإرشادي والتوعوي والتدريبي للمزارعين.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل مستمر في أداء دوره الحيوي لضمان جودة المبيدات المتداولة في السوق المصرية، من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل المتقدمة وفقًا للمعايير الدولية.

حيث أصدر المعمل المركزي للمبيدات ملخص لإنجازاته خلال شهر مارس 2025 ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة المعمل على تنفيذ توجيهات وزارة الزراعة على تعزيز دور المعامل البحثية في الرقابة على المبيدات وضمان جودتها، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة.

الإنجازات في المجال الخدمي

الرقابة على المبيدات:

قام المعمل بتحليل 445 عينة مسحوبة من الجمارك والمصانع، حيث يعد المعمل الجهة المسئولة عن سحب وتحليل عينات المبيدات الواردة من الخارج والمنتجة محليا.

تم تحليل 264 عينة من المبيدات تحت التجريب للتسجيل ̜للتأكد من فعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية

تم تحليل 7 عينات لتجديد صلاحية المبيدات المسحوبة.

تحليل 3 عينة اشتباه واردة من النيابة العامة ̜وعينة واحده طعن لضمان خلو السوق من المبيدات غير المطابقة أو المغشوشة.

تم فحص 473 عينة مسحوبة من الجمارك .

اختبارات و دراسات متخصصة:

اجري المعمل 202 دراسة للبصمة الطبيعية والبصمة الكيميائية للمبيدات لتحديد هويتها وسلامتها.

تحليل 389 عينة لاختبارات جودة العبوات للتأكد من مطابقة الوزن أو الحجم الصافي لمحتويات العبوات لما هو مدون على بطاقة البيانات.

اجراء دراسات السمية الحادة والبيئية علي 20 عينة وفق البروتوكولات المعتمدة تشمل :

6 عينات لدراسة السمية الحادة للمبيدات على الثدييات .

14 عينة لدراسات السمية البيئية .

دراسات فترة ما قبل الحصاد :

تم انجاز 67 دراسة لاختبار متبقيات المبيدات في المحاصيل المختلفة لتحديد الفترة الامنة قبل الحصاد وضمان سلامة المنتجات الزراعية و جار اجراء 30 دراسة اخري .

رصد متبقيات المبيدات في السوق المحلي والتصدير:

تم تحليل 3844 عينة من متبقيات المبيدات، تشمل عينات واردة من :

الحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، شركات القطاع الخاص، عينات من الاسواق المحلية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.



مجال التدريب و الارشاد :

مشاركة الباحثين بالمعمل في تأهيل المتدربين علي برنامج " الإدارة المستدامة للمركبات الثابتة بيئيا " في عدة محافظات بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية .

قام المعمل بتدريب عدد 230 طالب " الفرقة الرابعة " بأقسام وقاية النباتات من كليات الزراعة بجامعتي عين شمس والإسكندرية .



قام المعمل بتدريب عدد 55 تاجر مبيدات من برنامج " تأهيل تجار المبيدات " بجامعات الزقازيق والإسكندرية .

قام المعمل بتدريب عدد 22 تاجر مبيدات من برنامج " تأهيل تجار المبيدات " بجامعاة طنطا .

انجازات علمية :

حصول احد اعضاء الجهه البحثية المعاونة علي درجة الدكتوراه تخصص الكيمياء الحيوي – جامعة القاهرة.

ترقي باحث اأول بقسم بحوث المبيدات الفطرية والبكتيرية والنيماتودا.