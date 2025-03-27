خشية الاقتراض.. فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يعارضون خطة إنتاج أسلحة مشتركة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعارض خطة إنتاج أسلحة مشتركة خشية الاقتراض»، حيث تناول التقرير العقبات التي تواجه الطموح الأوروبي في استعادة بريق تصنيع أسلحته الخاصة، في ظل تحديات مالية كبيرة تعوق تنفيذ الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتعزيز الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 800 مليار يورو.

وأوضح التقرير أن تفاصيل الخطة تنص على اقتراض دول الاتحاد ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، ليتم تحويلها إلى الدول الأعضاء في صورة قروض مشروطة، بحيث تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة بشكل مشترك داخل القارة الأوروبية، إلا أن هذا الطرح قوبل برفض فرنسي وإيطالي وإسباني، نظرًا للمخاوف المتزايدة من تبعات الاقتراض، وما قد يترتب عليه من زيادة في أعباء الديون المثقلة بالفعل على هذه الدول، الأمر الذي أثار شكوكًا كبيرة حول مدى جدوى الخطة مقارنة بالمخاطر الاقتصادية المحتملة.

وأكد التقرير أن استمرار معارضة هذه الدول لخطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي قد يشكل عقبة رئيسية أمام توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا، خاصة أن جزءًا من التمويل المقترح مخصص لإنتاج أسلحة دفاعية وتوريدها لكييف، وهو ما يُعد أحد المطالب الأساسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاءاته مع قادة العالم.