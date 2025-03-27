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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«بحوث الصحراء» ينظم ندوة علمية لتنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب والشلاتين

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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واصل مركز بحوث الصحراء جهوده لتحقيق أهدافه التنموية في مختلف صحاري مصر، حيث تأتي هذه الجهود تماشيا مع استراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

وكلف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، محطة بحوث حلايب والشلاتين بالتعاون مع شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، بتنظيم ندوة علمية بعنوان "تنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب والشلاتين أبو رماد – تحسين الحالة الصحية والغذائية"، وأشرف على تنظيم الندوة الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس الشعبة والدكتور أسامة رائف حافظ رئيس المحطة.

أُقيمت الندوة في مقر محطة بحوث حلايب والشلاتين بمدينة الشلاتين، حيث قام كل من الدكتور عادل محروس والدكتور أحمد لطفي النجار بتسليط الضوء على الأمراض الحيوانية الشائعة وسبل الوقاية منها وطرق العلاج المتنوعة.

 كما تخلل الندوة حلقة نقاشية بين المربين والمحاضرين، حيث تبادل المربون المعلومات حول الأمراض الشائعة مثل انقلاب الرحم والجرب ونغف الأغنام والأمراض التنفسية والمعوية، وطرق التعامل معها في مناطق الرعي التي تفتقر للأدوية.

كما تناولت الندوة الحديث عن الأعلاف خاصة الخشنة منها، حيث شرح الدكتور أسامة رائف أنواع الأعلاف التقليدية والبديلة وطرق فحصها للتحقق من جودتها والتأكد من خلوها من الغش.

وفي ختام الندوة تم توزيع شهادات شكر وتقدير على الحضور تقديرا لاهتمامهم بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى توزيع بعض الأدوية والمطهرات والفيتامينات لمساعدة المربين في حماية حيواناتهم من الأمراض.

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الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب والشلاتين أبو رماد الثروة الحيوانية حلايب والشلاتين