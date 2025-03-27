كان بيلعب.. ماء مغلي ينهي حياة طفل في كرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة طفل عام ونصف داخل شقته بمنطقة كرداسة أن المتوفي سقط عليه ماء مغلي أثناء لهوه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل عام ونصف متوفي وبه آثار حروق بالجسد، ومقيم بمنطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط ماء مغلي على الطفل أثناء لهوه.

جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.