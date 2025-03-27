«الريف المصري الجديد»: توفير أجهزة الري المحوري والمعدات الزراعية للمنتفعين بأراضي المليون ونصف فدان

وقَّع اللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بروتوكول تعاون مع اللواء مهندس مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى وطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، يهدف إلى توفير أجهزة الرى المحورى والمعدات الزراعية الحديثة التى تنتجها شركة السويدى وطنية لكافة المزارعين وشباب المستثمرين من المنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد، وذلك ضمن مساعى الشركة لتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة مزارعى المليون ونصف المليون فدان وإنجاح مشروعاتهم، فضلاً عن تعزيز قدرة المزارعين على تحسين الإنتاجية الزراعية فى مختلف مناطق وأراضى المشروع.

ومن المقرر أن تقوم شركة السويدى وطنية – بموجب هذا الاتفاق - بتوفير مجموعة متنوعة من أجهزة الرى المحورى والمعدات الزراعية المتطورة، بأسعار تنافسية للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد مع القيام بأعمال البنية التحتية لجميع مشاريع شركة تنمية الريف المصرى الجديد كما تم الاتفاق على منح تسهيلات مميزة تساعد المزارعين والمستثمرين فى الحصول على هذه المعدات وتفادى تحملهم لأعباء مالية ضخمة.

‎وأكد عبد الوهاب، على هامش مراسم التوقيع، أن هذا البروتوكول يعكس إلتزام الشركة بتقديم حلول مختلفة ومتنوعة تدعم المزارعين بأراضى الريف المصرى الجديد، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص فى دعم المشروعات التنموية الوطنية

وقال: "نحن حريصون على توفير مختلف سبل الدعم للمستثمرين والمزارعين فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ويمثل هذا التعاون مع "شركة السويدى وطنية" خطوةً مهمة نحو تقديم الدعم الفنى والتقنى لمزارعى الريف المصرى الجديد، من خلال توفير أجهزة الرى المحورى والمعدات الزراعية المتطورة، لتسهم فى زيادة إنتاجية الأراضى وتحقيق الاستدامة الزراعية."

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا البروتوكول يعكس إلتزام الشركة بتقديم حلول مختلفة ومتنوعة تدعم المزارعين بأراضى الريف المصرى الجديد، كما تم الإشارة إلى إمكانية حصول المنتفعين على تسهيلات مصرفية عن طريق البنك الزراعى المصرى وبنوك مصرية أخرى من شأنها أن تساعد المزارعين والمستثمرين فى سرعة الحصول على هذه المعدات.

وأضاف عبد الوهاب: “نهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى الريف المصرى الجديد، وأن يكون هذا البروتوكول خطوة عملية فى زيادة كفاءة الإنتاج الزراعى وتوفير فرص عمل جديدة بمناطق التنمية والاستصلاح.. كما أننا نسعى دائماً لتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة والابتكار فى مختلف مشروعات الريف المصرى الجديد، مما يساهم فى رفع مستوى الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى على مستوى مصر”.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عودة رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك للبنية التحتية إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد يمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام الشركة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الصناعة الوطنية، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أكد قائلاً: "نحن ملتزمون بتبنى إستراتيجيات صناعية بتكنولوجيا ومواصفات عالمية وبأيادٍ مصرية، تهدف إلى التنافس وحجز مكانة للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية."

وأضاف: " يحتوى مصنع الشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أحدث خطوط الإنتاج، مما يعزز قدرتنا على تقديم حلول رى متطورة، حيث تشمل منتجاتنا أنظمة الرى المحورى التى نفخر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية بها، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف جهاز سنويًا، كما ساهمنا فى استصلاح أكثر من 190 ألف فدان، فضلاً عن توفير قطع الغيار وتقديم خدمة ما بعد البيع، لتعكس هذه الإنجازات قدرتنا على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية مع تقديم منتجات بمواصفات عالمية."

بينما أكد اللواء مهندس مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى وطنية، أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم الاستثمار الزراعى وتعزيز استخدام أجهزة الرى المحورى الحديثة، بالإضافة إلى توطين الصناعات الوطنية بُغيَة تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن شركة السويدى وطنية تسعى إلى دعم المشروعات الوطنية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وينظر الطرفان إلى هذه الشراكة على كونها بدايةً لتعاون ناجح وطويل الأمد، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل توفير المزيد من أجهزة الرى المحورى المتطورة والمعدات الزراعية، والتوسع فى توفير التمويل والتدريب للمزارعين.

كما يتطلع كلا الطرفين إلى تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح ودعم مشروعات الريف المصرى الجديد على مدار الشهور المقبلة.