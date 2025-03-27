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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق بمحل قطع غيار موتوسيكلات في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات أجهزة الأمن أسباب حريق نشب داخل محل قطع غيار موتوسيكلات بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل قطع غيار موتوسيكلات امتد لشقة أعلاه بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن اندلاع الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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