طرده من البيت.. القبض على المتهم بقتل نجله صعقًا بالكهرباء في أطفيح

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مسن المتهم بقتل نجله بعد ضربه بماسورة حديدية وتقييده وصعقه بالكهرباء بسبب قيام المجني عليه بطرد المتهم قبل 3 أيام من المنزل ومحاولته بيعه وشراء مواد مخدرة بأطفيح.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ من الأهالي بقيام مسن بقتل نجله بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب مقيد اليدين والقدمين وبه آثار تهشم بالرأس والجسد وصعق كهرباء.

وبإجراء التحريات تبين قيام أب مسن على المعاش بقتل المجني عليه نجله بسبب قيام المجني عليه بطرد المتهم قبل 3 أيام من المنزل ومحاولته بيعه وشراء مواد مخدرة، فقام المتهم بالدخول للمنزل حين نوم نجله وضربه بماسورة حديدية ثم قيده وصعقه بالكهرباء حتى الموت.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.