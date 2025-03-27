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الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مارس 2025

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27 مارس 2025، وفق الأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب بعد ارتفاع قياسي لسعر المعدن النفيس عالميًا على وقع الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24

كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 4903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 4290 جنيها في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3677 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 34752 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر أوقية الذهب بمصر

سجلت سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية 3017 دولارا.

وفي وقت سابق كشف وصفي أمين، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تتجه نحو الزيادة بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

وقال وصفي أمين، إنه بسبب تصريحات ترامب المضطربة، تتجه البورصات العالمية والبنوك لشراء الذهب، مما أدى إلى زيادة الطلب وبالتالي يسبب نقصًا في المعروض ويؤدي إلى رفع الأسعار.

وأضاف مستشار شعبة الذهب، أنه في حالة تمسك ترامب بتصريحاته وفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية سيستمر الذهب في زيادة، مشيرًا إلى عدم الاستهانة بالقوة الشرائية للصين، موضحًا أن أغلب استثمارات البنوك الصينية تتجه إلى الذهب.

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