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الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وجاءت القرارات كالتالي:

  • قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 584 لسنـة 2025
    يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط.
     
  • قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 593 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة. 

  • قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 594 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزرا قرار رئيس مجلس الوزراء