رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وجاءت القرارات كالتالي:
- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 584 لسنـة 2025
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط.
- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 593 لسنـة 2025
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 594 لسنـة 2025
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة.