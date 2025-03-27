رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وجاءت القرارات كالتالي:

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 584 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط.



يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط. قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 593 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 594 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة.