تعرف على أفضل وأيسر الطرق لتجفيف الفراولة



أكد الدكتور سيد عوض، الأستاذ بمعهد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن إضافة الفراولة المجففة إلى نظامك الغذائي يضيف إليه الكثير من الفوائد الصحية، وعلى الرغم من أن التجفيف يُفقِد الفراولة السوائل التي بها ولكنه يُحافظ على قيمتها الغذائية كما هي، ويتم تجفيفها بعد تقطيعها إلى شرائح على صينية خبز ووضعها بالفرن لمدة قد تصل إلى 24 ساعة حسب حجم القطع.

أمور يجب فعلها للفراولة قبل تجفيفها

فيما يلي أهم الأمور التي يجب عليك فعلها للفراولة قبل تجفيفها:

قم بإزالة الأوراق الخضراء، والجزء العلوي من حبات الفراولة قبل تجفيفها.

اغسل حبات الفراولة بالماء البارد، ثم ضعها في مصفاة لبضع دقائق حتى تجف من الماء الزائد.

احرص على تجفيف حبات الفراولة من الماء جيدًا قبل تجفيفها؛ لأن الرطوبة الزائدة فيها تزيد من وقت تجفيفها.

قم بتقطيع الفراولة إلى شرائح أو أنصاف بواسطة سكين حاد، مع ضرورة أن تكون القطع بنفس الحجم والسمك؛ حتى تجف جميع القطع معًا.

طرق تجفيف الفراولة

تجفيف الفراولة بالفرن

إذا أردت الحصول على شرائح فراولة مجففة باستخدام الفرن عليك تطبيق الخطوات التالية:

ضع شرائح الفراولة في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، مع وضع جانب القشرة للأسفل (إذا تم تقطيع الفراولة لنصفين)، ثم ضعها في الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 54.5-60 درجة مئوية.

اتركها بالفرن حتى تجف وتُصبح خالية من الرطوبة بشكل تام، وإذا قمت بتقطيعها لأنصاف قد تستغرق وقت 24-36 ساعة، وإذا قطعتها إلى شرائح تستغرق ما بين 7-15 ساعة.

اتركها حتى تبرد تمامًا (نصف ساعة تقريبًا) بعد أن تجف، ثم ضعها في أوعية محكمة الإغلاق.

تجفيف الفراولة في الشمس

يُمكنك تجفيف الفراولة بواسطة الشمس دون الحاجة لأي أدوات أو معدات خاصة، حيث إن الفاكهة التي تحتوي على السكريات يمكن تجفيفها في الشمس بسهولة كما يلي:

قم بتجهيز سطح عاكس على شبكة تسمح للهواء بالمرور خلالها، ويُمكنك استخدام صفائح مصنوعة من القصدير أو الألمنيوم كسطح عاكس لعكس الحرارة وتسريع عملية تجفيف الفراولة.

احرص على أن تكون شبكة التجفيف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل)، وتجنب استخدام شبكة مصنوعة من الألمنيوم لأنه يُغير لون الفاكهة، كما يجب تجنب استخدام شبك مصنوع من النحاس لأنه يزيد من أكسدة الفراولة.

قطع الفراولة إلى شرائح بسُمك نصف سنتيمتر تقريبًا، ثم ضعها على شبك التجفيف واترك مسافات بينها، واحرص على أن يكون الشبك نظيفًا.

قُم بتغطيتها بقطعة قماش قطنية لحمايتها من الأتربة والحشرات، ثم ضع رف التجفيف تحت أشعة الشمس لمدة 3-6 أيام حتى تجف تمامًا، ولا تنسى تقليب شرائح الفراولة بين اليوم الثاني أو الثالث.

تجفيف الفراولة في المقلاة الهوائية:

إذا كان لديك مقلاة هوائية في منزلك، يمكنك استخدامها في تجفيف الفراولة، وذلك بالطريقة التالية:

قطع الفراولة إلى شرائح متوسطة الحجم، وتخلص من أي قطع سيئة.

ضع شرائح الفراولة على الرف العلوي للمقلاة الهوائية، ورش عليها القليل من السكر العضوي (سكر ستيفيا).

اضبط درجة حرارة المقلاة عند 55 درجة مئوية، وجففها لمدة 5 ساعات.

بعدما تنتهي من تجفيف الفراولة اتركها جانبًا حتى تبرد، ثم احفظها في حاويات تخزين.

أمور يجب تجنبها عند تجفيف الفراولة:

من أهم الأمور التي يجب عليك تجنبها عند تجفيف الفراولة ما يلي:

تجنب استخدام الفراولة غير الناضجة، ويُفضل أن تستخدم الفراولة العضوية والخالية من المبيدات.

تجنب تجفيف الفراولة قبل غسلها؛ لتجنب تواجد أي أوساخ أو أتربة عالقة بحبات الفراولة.

تجنب رص شرائح الفراولة بجانب بعضها عند تجفيفها بحيث تكون متلامسة؛ لأنها بذلك سوف تلتصق ببعضها عندما تجف.

تجنب تجفيفها في الفرن على درجات حرارة مرتفعة؛ لأنها ستلتصق بورق الزبدة.

تجنب استخدام ورق القصدير أو الشمع بدلًا من ورق الزبدة عند تجفيف الفراولة بالفرن؛ لأن الفراولة تلتصق بها.

نصائح وأفكار أخرى مفيدة حول تجفيف الفراولة:

فيما يلي بعض النصائح المهمة لتجفيف الفراولة بأفضل طريقة ممكنة:

عند تجفيف الفراولة بالفرن، لا تهمل مراقبتها مرارًا حتى لا تحترق، ويُفضل أن تقوم بتقليبها أيضًا بين الحين والآخر.

يُمكنك الاحتفاظ بالفراولة في عبوة محكمة الإغلاق على الطاولة أو في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

يُمكنك تقليب قطع الفراولة مع القليل من السكر الخشن قبل تجفيفها، واتركها لمدة نصف ساعة؛ حتى تسمح للفراولة بإخراج عصيرها وجزء من السوائل داخلها مما يجعلها تجف بشكل أسرع.

عليكَ مراقبة الفراولة خلال آخر ساعة من وقت التجفيف جيدًا.

قُم بإزالة قطع الفراولة التي جفت فور جفافها، ولا تنتظر حتى تنتهي جميع القطع من الجفاف.

إذا كان لديك مجفف طعام يُمكنك تجفيف الفراولة باستخدامه، فقط اضبط درجة حرارة المجفف على 57.2 درجة مئوية، واترك قطع الفراولة داخله حتى تجف لمدة قد تصل إلى 10 ساعات، واحرص على تقليبها في أول ساعتين.

أهمية وفائدة تجفيف الفراولة

يمكن القيام بتجفيف المشمش، أو تجفيف الكرز، أو اللوز الأخضر، أو الكثير من الفواكه الأخرى، وكل نوع منها يتمتع بفوائد مختلفة عن النوع الآخر، وسنذكر فيما يلي بعض الأمور التي تسفيدها من تجفيف الفراولة ما يلي:

تحصل على فرصة للاستمتاع بنكهة الفراولة الطازجة على مدار السنة.

يُمكنك إرسالها مع الأطفال للمدرسة كوجبة خفيفة.

يُمكنك إضافتها لوجبات الغذاء والطعام المتنوعة.

تناولها كبديل صحي بدلًا من الرقائق (الشيبس).