اليمن.. مقتل وإصابة 150 حوثيًا بينهم قياديان جراء الضربات الأمريكية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر عسكري يمني بمقتل وإصابة نحو 150 عنصرًا من الحوثيين بالضربات الأمريكية بينهم قياديان بارزان.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القوات الأمريكية نفذت 19 غارة جوية استهدفت مواقع في العاصمة صنعاء ومحيطها.

كما أعلنت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

كما كشف سريع عن اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.