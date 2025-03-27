داخل الحمام.. أب يقتل طفليه ويصيب الثالث بقرية العتوة البحرية بالغربية

شهدت قرية العتوة البحرية بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية حادثا مأسويا بعد أن تجرد أب من مشاعر الأبوة وأقدم على إنهاء حياة اثنين من أبنائه بعصا خشبية بعد التعدي عليهما وإصابة نجله الثالث، وتم نقل الجثمانين للمشرحة بمستشفى كفر الشيخ العام تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز قطور بورود بلاغا يفيد بمصرع صغيرين على يد والدهما بقرية العتوة البحرية بدائرة مركز قطور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وتبين إقدام أب على إنهاء حياة اثنين من أبنائه وتم نقل الجثامين للمشرحة بمستشفى كفر الشيخ العام تحت إشراف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الواقعة.



