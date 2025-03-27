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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على موعد انعقاد جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
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قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمة العـربيـة والإسلامية بهذه المناسبة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورفع رئيس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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