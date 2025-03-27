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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام سوري: غارات إسرائيلية على الميناء الأبيض واللواء 110 في اللاذقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت ميناء البيضا واللواء 110  بمدينة اللاذقية.

ويوم الثلاثاء الماضي، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في أحداث الساحل السوري، التي شهدت عمليات قتل جماعي خلال الاشتباكات الأخيرة.

وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول سوريا، أشاد بيدرسون بتمكن لبنان وسوريا من احتواء التصعيد على حدودهما، لكنه أعرب عن قلقه من التصريحات الإسرائيلية الداعية للبقاء في سوريا، مؤكدًا رفضه للوجود الإسرائيلي على الأراضي السورية.

كما دعا مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا، مشيرًا إلى نيته العودة إلى دمشق قريبًا لمواصلة جهوده في دفع العملية السياسية.

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