ترامب يعلن أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة الضربات الأمريكية وهم الآن يسعون للسلام.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "الحوثيون يريدون السلام لأننا ضربناهم بقوة... لم يعودوا يريدون ذلك".

وأشار إلى أن الضربات ضد الحوثيين مستمرة "يوميا" وكانت "ناجحة للغاية".

وأضاف: "سنواصل هذا النهج لفترة طويلة. لقد حققنا نجاحا أكبر مما توقعنا".

وعندما سُئل عن احتمال تسرب معلومات سرية حول العملية في اليمن، رفض ترامب ضمان عدم وجود معلومات سرية بين المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام. وتابع الرئيس الأمريكي: "لست متأكدا، عليكم أن تسألوا من شارك في العملية".

ونفذت مقاتلات أمريكية، مساء أمس الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لجماعة "الحوثيين" في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

وكان زعيم "الحوثيين" عبد الملك الحوثي قد أعلن يوم الأحد الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.