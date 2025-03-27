الاتحاد الأوروبي: نعتزم مواصلة الضغط على روسيا من خلال العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم مواصلة الضغط على روسيا، بما في ذلك من خلال العقوبات، على خلفية المباحثات حول التسوية الأوكرانية في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الأربعاء، إن "الاهتمام الرئيسي للاتحاد الأوروبي لا يزال مركزا على ممارسة أكبر قدر من الضغط على روسيا مع استخدام كافة الوسائل المتاحة، بما فيها العقوبات".

وأضافت أن "وقف العدوان الروسي ضد أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لجميع العسكريين الروس من كافة الأراضي الأوكرانية سيكونان من أهم المقدمات لتعديل أو رفع العقوبات".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى "دعم أوكرانيا في تحقيق سلام شامل وعادل وثابت".

وجاء ذلك في معرض تعليقها على إمكانية رفع بعض العقوبات عن روسيا، على خلفية التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود أثناء المباحثات حول التسوية الأوكرانية في السعودية.