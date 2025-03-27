ترامب يحمّل والتز مسؤولية تسريبات "سيجنال" ويبرئ هيجسيت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مستشاره للأمن القومي مايك والتز يتحمل مسؤولية تسريب خطط الهجوم الأمريكية على الحوثيين، ونأى بنفسه عن تداعيات هذا الجدل، بحسب رويترز.

وأضاف لصحفيين في المكتب البيضاوي "أعتقد أنه مايك، دائما ما ظننت أنه هو".

وقال عن وزير الدفاع بيت هيجسيث "كيف يُقحم هيجسيت في الأمر؟ لا علاقة له به".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن العمليات ضد الحوثيين في اليمن ستستمر، وقال إن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى قتل عدد من القادة الحوثيين.

وجاءت توضيحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعليقًا على ما عُرفت بفضيحة "سيغنال" بعد أن شارك مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بالخطأ خططا عسكرية بشأن ضربات الحوثيين في محادثة جماعية على تطبيق "سيغنال" تضم صحفيا.

وأكدت ليفيت أن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع ثقته بفريق الأمن القومي.

وقالت إن القوات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم، وإن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى قتل عدد من القادة الحوثيين.

وحمّلت ليفيت إدارة بايدن مسؤولية تعزيز قدرات الحوثيين، قائلة إن ضعف تلك الإدارة أدى إلى تقوية الميليشيا، وأضافت أن "هذا ما تواجهه إدارة ترامب اليوم"، وأن ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأمريكية.